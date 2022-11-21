Політика

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

21 Листопада 2022 15:17
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війна, росія, нато

Парламентська асамблея НАТО, яка зараз відбувається в Мадриді, закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала РФ державою-терористом.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Слуга Народу”, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

“Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО”, – заявив Чернєв.

За його словами, резолюція містить низку важливих для України рішень:

  • збільшення постачання Україні озброєння;
  • розробка конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО;
  • створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.

Також Чернєв наголосив, що у резолюції закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

“Прийняття цієї резолюції – це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень”, – пояснив голова постійної делегації України в ПА НАТО.

Він констатував, що українську позицію стосовно створення трибуналу, виплати репарацій та визнання росії державою-терористом поступово отримує підтримку на найвищих міжнародних майданчиках.

“За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії покарання буде невідворотним. Ми цього обов’язково доб’ємося”, – підсумував Чернєв.


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