Політика

Остаточний план контрнаступу Зеленський ще не затвердив, – Данілов

9 Травня 2023 20:32
14
читать на русском →
контрнаступ

Остаточні плани щодо контрнаступу в кабінеті верховного головнокомандувача Володимира Зеленського ще не затверджено.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“, який цитує секретаря Ради безпеки і оборони Олексія Данілова під час національного телемарафону.

“У кабінеті верховного головнокомандувача – президента нашої країни ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу). І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено”.

“Ми маємо кілька варіантів (контрнаступу). Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати.

Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов’язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема”, – сказав Данілов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 21:08
20

Україна має те, що потрібно для успішного повернення території, – Блінкен
9 Травня 2023 21:54
4

Парламент Франції одноголосно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією
9 Травня 2023 20:42
30

Росіяни вдарили ракетами по Куп’янську на Харківщині
9 Травня 2023 19:00
30

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
9 Травня 2023 18:02
18

Уряд зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки