Окупанти нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки, – ISW

Війська РФ перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні з ймовірною метою розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, що навряд чи принесе відчутних результатів, оскільки загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.

Такі висновки роблять аналітики Інституту вивчення війни.

На тлі повідомлень Заходу про можливу спробу Росармії почати наступ на інших напрямках, темпи російських операцій навколо Бахмута виглядають як сповільнені.

Війська РФ здійснили додаткові несуттєві наступальні дії на півдні Бахмута, а ЗСУ 21 та 22 березня провели контратаки на південно-західній та північно-західній околицях міста.

Як проінформували у Генштабі ЗСУ 22 березня, наступальний потенціал російських військ у районі Бахмута знижується, а українські офіційні особи раніше повідомляли про зменшення кількості бойових зіткнень у самому місті в останні дні, йдеться у публікації.

Офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 21 березня, що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, у різних напрямках. За оцінкою Міноборони Великої Британії, війська РФ можуть втрачати темп у районі Бахмута, тому що російське військове керівництво передислокує підрозділи на інші напрямки.

Зараз війська РФ нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту, і не виключено, що окупанти роблять це за рахунок своїх операцій в районі Бахмута і наступу в районі Вугледара, що застопорився, зазначають в ISW.

Раніше російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, ПВО) заявляли, що вони перекидаються в район Вугледару для проведення штурмів, проте 21 березня російський “воєнкор” заявив, що частини цієї бригади працюють на Авдіївському напрямку.

“Це очевидна зміна дислокації – якщо вона не є результатом невірного повідомлення з боку Росії – можливо, вказує на те, що російські сили віддавали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар”, – кажуть експерти.

У звіті зазначається, що російські сили, скоріш за все, стягують більше сил до району Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи наступу, хоча 22 березня не було підтверджених наступів військ РФ у цьому районі. ISW вважають, що російські наступи можуть спонукати ЗСУ піти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча “нині ні те, ні інше не є ймовірним”.

Також зазначається, що ISW досі не виявила підтвердження присутності російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ), незважаючи на повідомлення про те, що її було переформовано в Білорусі та перекинуто до окупованого Луганська.

“Росіяни можуть задіяти цей підрозділ в одному або кількох вже розпочатих наступах або в новому наступі. Використання двох або трьох мотострілкових полків цієї дивізії, втім, навряд чи призведе до вирішального оперативного ефекту, враховуючи нездатність більших з’єднань досягти цього”, – йдеться у звіті.

Ключові висновки

У ніч із 21 на 22 березня війська РФ провели обмежену кампанію безпілотних та ракетних ударів по Україні, що свідчить про те, що російські сили продовжують боротися з нестачею високоточних ракет.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 22 березня, що Міноборони має намір збільшити чисельність військ ППО.

Шойгу, ймовірно, дав зрозуміти Японії, що їй не слід активно підтримувати Україну, оголосивши про розміщення протикорабельної ракетної системи на одному з Курильських островів.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу пішов і відмовився відповідати на запитання про те, як скоро чекати на мир в Україні.

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Війська РФ досягли незначних територіальних успіхів у Бахмуті та продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях, а також на околицях Донецька.

Українські офіційні особи заявили, що ЗСУ продовжують зачищати територію на східному (лівому) березі річки Дніпро.

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