Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами

Норвегія поставить Україні системи для захисту від безпілотників CORTEX Typhon.

Про це повідомляє виробник Kongsberg Defence&Aerospace.

Компанія Kongsberg Defence & Aerospace підписала контракт з Міжнародним фондом України (IFU), очолюваним Великою Британією, на поставку в Україну таких систем.

“Поставка складається з декількох систем CORTEX Typhon, призначених для протидії широкому спектру повітряних загроз шляхом нанесення фізичної шкоди або виведення загрози з ладу в інший спосіб”, – ідеться в повідомленні.

Вартість контракту становить 56 млн фунтів стерлінгів, або близько 750 млн норвезьких крон.

“Ця поставка значно посилить українські можливості по боротьбі з безпілотниками і допоможе захистити населення та інфраструктуру України”, – заявив Ейрік Лі, генеральний директор Kongsberg Defence & Aerospace.