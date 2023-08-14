Політика

Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами

14 Серпня 2023 16:16
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зброя, норвегія

Норвегія поставить Україні системи для захисту від безпілотників CORTEX Typhon.

Про це повідомляє виробник Kongsberg Defence&Aerospace.

Компанія Kongsberg Defence & Aerospace підписала контракт з Міжнародним фондом України (IFU), очолюваним Великою Британією, на поставку в Україну таких систем.

“Поставка складається з декількох систем CORTEX Typhon, призначених для протидії широкому спектру повітряних загроз шляхом нанесення фізичної шкоди або виведення загрози з ладу в інший спосіб”, – ідеться в повідомленні.

Вартість контракту становить 56 млн фунтів стерлінгів, або близько 750 млн норвезьких крон.

“Ця поставка значно посилить українські можливості по боротьбі з безпілотниками і допоможе захистити населення та інфраструктуру України”, – заявив Ейрік Лі, генеральний директор Kongsberg Defence & Aerospace.


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