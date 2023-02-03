Політика

Німеччина та Швеція обговорюють передання Україні ракет для ППО IRIS-Т — Bloomberg

3 Лютого 2023 16:14
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зброя

Німеччина та Швеція, ймовірно, ведуть перемовини щодо нового пакета військової допомоги для України, згідно з яким Стокгольм передасть Україні ракети ППО та пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Там зазначають, що Німеччина попросила Швецію надати пускові установки для протиракетної системи IRIS-T. За словами співрозмовників видання, сторони також обговорюють можливість передання більшої кількості боєприпасів, які можна буде використовувати для німецьких систем IRIS-T.

За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року після того, як перша прибула в жовтні.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй системі Robotsystem 98, які запускають із броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд країни оголосив, що надасть Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.

Німеччина ж, за даними Bloomberg, почала капітальний ремонт своєї техніки після того, як росія вторглася до України. Країна також збільшила виробництво критично важливої ​​зброї.


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