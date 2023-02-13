Політика

Німеччина планує завершити навчання українських військових на танках Leopard 2 до кінця березня — ЗМІ

13 Лютого 2023 17:29
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зброя, німеччина

Міністерство оборони Німеччини розпочало навчання українських військових на основному бойовому танку Leopard 2. Навчання планують завершити до кінця першого кварталу цього року.

Про це заявила речниця Бундесверу, повідомляє Tagesschau.

Навчання переважно відбувається в школі танкових військ у Мюнстері на заході країни. Його мають завершити до кінця першого кварталу 2023 року, щоб узгодити це з переданням танків.

Крім того, у Німеччині вже стартувала програма підготовки українських військових на бойових машинах піхоти Marder.

Міністр оборони Борис Пісторіус очікує, що постачання Україні танків Leopard 2 значно посилить її оборону проти російських загарбників.

Раніше видання Der Spiegel повідомляло, що запланована тривалість навчань українських військових на танках Leopard 2 — 6-8 тижнів. Частина військових прибула прямо з передової в районі міста Бахмут, ідеться в матеріалі.

Військові повинні навчитися основ керування складною системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію бойових танків Leopard і БМП Marder. За словами військовослужбовців, через брак часу можна навчити лише основ, бо навчання команд зазвичай займає кілька років.


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