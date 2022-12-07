Політика

Німеччина передає Україні самохідні артилерійські установки RCH-155

7 Грудня 2022 20:28
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зброя, німеччіна

Німеччина оприлюднила новий список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги. До нього увійдуть бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина – від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Німеччина надасть Україні наступну зброю:

  • 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
  • 20 бронетранспортерів Dingo;
  • 2 танкових тягачі M1070 Oshkosh;
  • 80 пікапів;
  • 90 засобів протидії дронам;
  • 7 вантажівок 8×6 зі змінною системою завантаження.

У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи та терміни доставки озброєння.


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