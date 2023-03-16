Політика

Німеччина передала Україні ракети та снаряди 155 мм

16 Березня 2023 15:18
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зброя, німеччина

Німеччина поставила Збройним Силам України черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 155 мм снаряди та ракети для MARS II, і передасть ЗСУ ще ракети Iris-T SLM та 155 мм снаряди.

Список переданого обладнання поновлено на урядовому порталі ФРН.

У новому пакеті:

  • 5000 снарядів калібру 155 мм (раніше: 18500);
  • 155-мм високоточні боєприпаси (невідома кількість снарядів);
  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (невідома кількість ракет);
  • два автонавантажувачі (раніше: шість);
  • чотири мобільні антенно-щоглові системи (раніше: 30);
  • 500 пістолетів SFP9;
  • два ангарні тенти;
  • 25 генераторів (раніше поставлено 270).

Також у Берліні нагадали, що готується до передачі або вже у процесі:

  • 5330 снарядів калібру 155 мм (було: 1020);
  • ракети Iris-T SLM (невідома кількість ракет).

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