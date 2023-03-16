Німеччина передала Україні ракети та снаряди 155 мм

Німеччина поставила Збройним Силам України черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 155 мм снаряди та ракети для MARS II, і передасть ЗСУ ще ракети Iris-T SLM та 155 мм снаряди.
Список переданого обладнання поновлено на урядовому порталі ФРН.
У новому пакеті:
- 5000 снарядів калібру 155 мм (раніше: 18500);
- 155-мм високоточні боєприпаси (невідома кількість снарядів);
- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (невідома кількість ракет);
- два автонавантажувачі (раніше: шість);
- чотири мобільні антенно-щоглові системи (раніше: 30);
- 500 пістолетів SFP9;
- два ангарні тенти;
- 25 генераторів (раніше поставлено 270).
Також у Берліні нагадали, що готується до передачі або вже у процесі:
- 5330 снарядів калібру 155 мм (було: 1020);
- ракети Iris-T SLM (невідома кількість ракет).
Поділитися: