Німеччина передала Україні ракети та снаряди 155 мм

Німеччина поставила Збройним Силам України черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 155 мм снаряди та ракети для MARS II, і передасть ЗСУ ще ракети Iris-T SLM та 155 мм снаряди.

Список переданого обладнання поновлено на урядовому порталі ФРН.

У новому пакеті:

5000 снарядів калібру 155 мм (раніше: 18500);

155-мм високоточні боєприпаси (невідома кількість снарядів);

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (невідома кількість ракет);

два автонавантажувачі (раніше: шість);

чотири мобільні антенно-щоглові системи (раніше: 30);

500 пістолетів SFP9;

два ангарні тенти;

25 генераторів (раніше поставлено 270).

Також у Берліні нагадали, що готується до передачі або вже у процесі:

5330 снарядів калібру 155 мм (було: 1020);

ракети Iris-T SLM (невідома кількість ракет).