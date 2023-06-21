Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Берлін передав Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли високоточні керовані боєприпаси, повідомляє німецький уряд.
Новий пакет включає боєприпаси для артилерії, зокрема, 155-мм високоточні керовані боєприпаси (їхня кількість не вказується), 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм.
Також Німеччина передасть захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).
Крім того, анонсується передача ракет для ЗРК Patriot.