Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

21 Червня 2023 15:10
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зброя, німеччина

Берлін передав Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли високоточні керовані боєприпаси, повідомляє німецький уряд.

Новий пакет включає боєприпаси для артилерії, зокрема, 155-мм високоточні керовані боєприпаси (їхня кількість не вказується), 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм.

Також Німеччина передасть захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).

Крім того, анонсується передача ракет для ЗРК Patriot.


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