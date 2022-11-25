Політика

Німеччина обговорює з союзниками пропозицію Польщі передати Україні системи Patriot, – Reuters

25 Листопада 2022 20:10
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зброя, німеччина

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що передання Україні систем ППО Patriot не потребує схвалення Альянсу, як раніше казала німецька міністерка оборони. Неназваний представник німецького уряду розповів Reuters, що Німеччина вже обговорює з союзниками пропозицію Польщі.

Про це пише Reuters.

Так, Столтенберг пояснив, що рішення про передання Україні систем мають ухвалювати окремі країни з урахуванням правил, що стосуються кінцевих користувачів.

Водночас представник німецького уряду розповів, що його країна все ж почала обговорювати з союзниками, «як реагувати на пропозицію Польщі».


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