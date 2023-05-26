Політика

Нідерланди “всерйоз розглядають” відправку F-16 в Україну

26 Травня 2023 20:13
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Нідерланди, літаки

Прем’єр-міністр Марк Рютте в п’ятницю заявив, що його держава поки не ухвалила рішення про надання Україні винищувачів F-16, але “серйозно розглядає” такий варіант.

Про це пише Reuters.

Відповідаючи під час пресконференції на запитання, чи відправлять Нідерланди F-16 в Україну, Рютте сказав, що остаточного рішення ще не ухвалене, але додав: “Якщо ви почнете навчання (льотчиків), очевидно, що це (відправлення літаків) те, що ви всерйоз розглядаєте”.

За словами прем’єра Нідерландів, будь-яке рішення про надання F-16 залежить від схвалення з боку США. Він додав, що його країна потенційно матиме винищувачі, які можна буде передати, оскільки зараз їх поетапно виводять із експлуатації.


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