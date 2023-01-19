Нідерланди готові фінансувати постачання танків Leopard для України

Нідерланди не можуть передати Україні танки Leopard, але готові сплатити їхнє відправлення в Україну. Про це сказала Bloomberg міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Оллонгрен заявила, що Нідерланди готові у складі коаліції європейських союзників та союзників по НАТО сплатити відправку в Україну танків Leopard.

Раніше Нідерланди сплатили відправку Україні радянських танків Т-72 із Чехії, і цей підхід може бути повторений із танками Leopard.

“Ми безперечно хотіли б це зробити”, – сказав Оллонгрен.

Міністр оборони Нідерландів нагадала, що союзники, як і раніше, очікують, коли Німеччина визначиться з її позицією щодо постачання Україні Leopard 2.

Вона розраховує, що на завтрашній зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині буде ухвалено важливі рішення щодо забезпечення армії України військовою технікою.