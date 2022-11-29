Навесні в РФ обговорювали можливість ядерного удару по Україні, – Newsweek

Навесні 2022 року, після перших провалів російської армії, офіційні особи у владі РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї для удару по Україні.

Про це повідомляє Newsweek.

Факт таких розмов підтверджують електронні листи, які видання отримало від інформатора з ФСБ із позивним Вітер змін. Листи надходили на пошту російського правозахисника, керівника Антикорупційного сайту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

За даними видання, обговорення проводились ще за декілька місяців до того, як кремлівський диктатор Володимир Путін заявляв про готовність до використання ядерної зброї для захисту «територіальної цілісності РФ».

Російські генерали і співробітники ФСБ проводили зустрічі без участі Путіна й висловлювали думку, що диктатор не піде на такий крок, адже це означатиме «поразку Росії» як в очах супротивників, так і в очах нейтральних країн. Також висловлювалась думка, що ланцюжок командування заблокує це рішення, якщо Путін дасть такий наказ.

«Такий потужний аргумент для локального конфлікту продемонстрував би військову слабкість, яку не міг би перекреслити навіть військовий успіх», — заявив інформатор із ФСБ.

Директор Європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Бергманн повідомив, що Путін наразі «відчайдушно шукає якийсь спосіб спробувати змінити цей конфлікт».

«Якщо ви керівник такої держави, як Росія, вас може засмучувати той величезний запас ядерної зброї, який є вашою претензією на статус великої держави, проте в той же час ці запаси начебто неактуальні – ви не можете ними реально скористатися. Все, що ви можете зробити, це погрожувати їх застосуванням», — заявив Бергманн.