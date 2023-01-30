НАТО бачить підготовку Росії до нового наступу, Путін не змінив мети, – Столтенберг

У НАТО не бачать жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

“Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна, спровокована Путіним. Він вирішив вторгнутися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі і може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада в Москві готуються до миру”, – заявив Столтенберг.

За його словами, наразі спостерігається зовсім протилежне в діях РФ.

“Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси”, – каже Столтенберг.

Генсек також зазначив, що РФ нарощує свій арсенал і завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.

“І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив свою мету цього вторгнення, яка полягає у тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну. Отже, поки це так, ми маємо бути готовими до довгого шляху”, – підкреслив Столтенберг.

Своєю чергою він акцентував на важливості не допустити того, щоб Путін переміг у війні, оскільки це буде трагедія не лише для українців, але й небезпечно для цивілізованого світу.

“Тому так важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну. Я вітаю підтримку з боку союзників НАТО, партнерів і Республіки Корея, і ми повинні бути готові”, – сказав Столтенберг.

У підсумку генсек НАТО допустив, що швидше за все, “ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів”.

“Але що ми знаємо точно, так це те, що те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане і повністю залежить від ситуації на полі бою. Тому, якщо ми справді хочемо, щоб Україна перемогла як суверенну, незалежну державу в Європі, нам треба підтримати їх зараз. Поки Путін вірить, що може перемогти на полі бою, він не сяде за стіл переговорів. Тож парадокс у тому, що насправді військова підтримка України – це найкращий спосіб домогтися мирного переговорного рішення у війні”, – додав Столтенберг.