Наразі загрози російського нападу на Київ немає, – генерал Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі стверджує, що наразі американська сторона не бачить ознак можливого нападу Росії на Київ.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

“Завжди є потенційна загроза (Києву), загрози з повітря, загрози ракетних ударів. Київ – це столиця і є важливою ціллю в цій війні. Я б ніколи не відкидав спроможності РФ здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних вказівок чи попереджень (про це)”, – сказав Міллі.

Із наближенням річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні оглядачі почали припускати, що російська сторона може вдатись до чергової спроби захопити Київ, яку вона вже намагалася здійснити на початку 2022 року.