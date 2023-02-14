Політика

Наразі загрози російського нападу на Київ немає, – генерал Міллі

14 Лютого 2023 18:41
8
читать на русском →
війна

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі стверджує, що наразі американська сторона не бачить ознак можливого нападу Росії на Київ.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

“Завжди є потенційна загроза (Києву), загрози з повітря, загрози ракетних ударів. Київ – це столиця і є важливою ціллю в цій війні. Я б ніколи не відкидав спроможності РФ здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних вказівок чи попереджень (про це)”, – сказав Міллі.

Із наближенням річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні оглядачі почали припускати, що російська сторона може вдатись до чергової спроби захопити Київ, яку вона вже намагалася здійснити на початку 2022 року.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2023 18:30
26

Пентагон очікує на контрнаступ ЗСУ навесні
14 Лютого 2023 18:50
18

Росіяни скинули аерозольні гранати на Донеччині, а ЗСУ знищили три склади боєприпасів, – Генштаб
14 Лютого 2023 16:34
37

Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка
14 Лютого 2023 16:19
130

Над Україною зафіксували повітряні кулі
14 Лютого 2023 14:51
58

CNN: Вербувати ув’язнених у Росії замість “Вагнера” почало Міноборони РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки