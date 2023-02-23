Політика

На Росію чекають дуже важкі часи, – Буданов

23 Лютого 2023 12:40
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війна, розвідка

На Росію після закінчення війни проти України чекають дуже важкі часи, її політико-територіальна конфігурація може змінитися. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю газеті Le Monde.

За його словами, після закінчення війни постане питання про майбутнє регіону від Східної Європи до азіатської частини РФ у контексті архітектури політики та безпеки.

“Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію РФ. І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна РФ в тому вигляді, як вона сьогодні загрожує всьому світу”, — сказав Буданов.

Глава ГУР підкреслив, що Росії нема чого запропонувати світу, крім ядерної загрози.

“Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися”, — резюмував розвідник.


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