Політика

На Херсонщині звільнена низка населених пунктів

4 Жовтня 2022 15:30
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Сьогодні у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

Зокрема, військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду.

Слава Україні! Слава морській піхоті! сьогодні 4 жовтня Давидів Брід звільнений від орків силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом.

Водночас у мережі публікують відео українських захисників і з низки інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, зі Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидового Броду.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на звільнення 5 населених пунктів у Херсонській області.

У своєму Telegram він опублікував пост з емодзі, який складається з зображень 5 українських прапорів, ракети і кавуна.


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