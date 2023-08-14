Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували

Митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) у понеділок невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

“Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання”, – повідомив він.

На початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Того ж дня суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.