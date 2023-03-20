Міністрів Федовова та Рябікіна відправили у відставку

Верховна Рада України сьогодні, 20 березня, відправила у відставку ще двох міністрів. Мова йде про Павла Рябікіна та Михайла Федорова.

Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Федорова призначать на нову посаду. Попередьно, він стане віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

Рябкіна розглядають на місце посла у Китай.