Політика

Meta знищила “найбільшу і найскладнішу” мережу роспропаганди за час повномасштабної війни

27 Вересня 2022 21:21
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соцмережі

Компанія Meta заявила, що знищила «найбільшу і найскладнішу» за час повномасштабної війни росії проти України мережу, яка поширювала російську пропаганду.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там зазначили, що мережа виникла у росії й була націлена насамперед на Німеччину, а також на Францію, Італію, Україну та Велику Британію.

Так пропагандисти просували наративи, які зосереджувалися на російсько-українській війні.
Мережа почала діяти у травні цього року й охоплювала понад 60 вебсайтів, які видавали себе за справжні сайти новинних організацій у Європі, зокрема Spiegel, The Guardian та Bild.

Там публікувалися статті, у яких критикували Україну та українських біженців, підтримували росію та стверджували, що санкції країн Заходу проти рф матимуть зворотний ефект.
Associated Press зазначає, що одна з фейкових новин, яка звинувачувала Україну в убивстві сотень українців у Бучі, мала такий заголовок: «Відео: Фальшива інсценізація в Бучі розкрита!»

Також у Meta розповіли, що вони знищили невелику мережу, яка виникла в Китаї та була націлена на США, Чехію і меншою мірою — на китайськомовну та франкомовну аудиторії по всьому світу.
Так, у Чехії ця діяльність була переважно антиурядовою, критикувала державну підтримку України у війні з росією та її вплив на чеську економіку.


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