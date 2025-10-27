Угоду щодо TikTok буде фіналізовано у четвер під час зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо TikTok, про яку було оголошено минулого місяця, буде остаточно підписана у четвер, коли президент Дональд Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив в ефірі програми Face the Nation на телеканалі CBS, передає CBS News.

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Усі деталі вже узгоджені, і тепер це питання для двох лідерів — вони підпишуть транзакцію у четвер у Кореї», — сказав Бессент.

Минулого місяця Дональд Трамп підписав указ, який відкрив шлях до збереження роботи TikTok у США в новій корпоративній структурі з американськими інвесторами. Угода передбачає створення спільного підприємства зі штаб-квартирою у США, більшість у якому матимуть американські власники. Китайська компанія ByteDance та її афілійовані структури збережуть менше 20% частки у новій компанії.

До консорціуму американських інвесторів увійде Oracle, серед власників якої — родина Еллісонів, що контролює також Paramount Skydance, материнську компанію CBS.

Бессент зазначив, що його завдання полягало у досягненні згоди китайської сторони на угоду, чого, за його словами, вдалося досягти під час переговорів останніх двох днів у Куала-Лумпурі, де Трамп розпочав азійське турне.

Голова комітету Палати представників США з питань Китаю, республіканець Джон Муленар, висловив занепокоєння щодо участі китайської сторони в новій структурі. «Поки китайці залучені, є підстави для недовіри», — заявив він.

Попри це, Муленар додав, що президент дотримується вимог закону, ухваленого Конгресом у квітні 2024 року, який зобов’язує ByteDance продати TikTok або зіштовхнутися із забороною на роботу додатку в США.