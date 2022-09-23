Макрон вважає, що рішення Росії розпочати війну є наслідками COVID-ізоляції Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що володимир путін міг ухвалити рішення про повномасштабне вторгнення в Україну через наслідки ізоляції після коронавірусу та «недостатню повагу» зі сторони інших політиків.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю CNN.

Він декілька разів повторив, що не має логічного пояснення діям путіна. Макрон назвав повномасштабне вторгнення «стратегією Німеччини» та «наслідками ізоляції після COVID-19».

Також, на його думку, у російської сторони багато образ. «Ми не поважали його належним чином. Я не вважаю, що це причина того, що він зробив. Але такий його світогляд», — сказав Макрон.

Також французький президент прокоментував часткову мобілізацію у росії. Він вважає це «не найбільш раціональним рішенням», а також помилкою путіна, яка віддаляє від досягнення миру. А першою великою помилкою росії Макрон називає рішення повномасштабно вторгнутися в Україну.

«Він (путін) вирішив поставити росію у позицію нової імперської країни та розпочати колоніальну війну. Упродовж останніх місяців усі ми були вражені реакцією та опором українців… Вони опираються значно краще, ніж багато людей думали місяці тому», — сказав Макрон.