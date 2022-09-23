Політика

Макрон вважає, що рішення Росії розпочати війну є наслідками COVID-ізоляції Путіна

23 Вересня 2022 14:20
22

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що володимир путін міг ухвалити рішення про повномасштабне вторгнення в Україну через наслідки ізоляції після коронавірусу та «недостатню повагу» зі сторони інших політиків.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю CNN.

Він декілька разів повторив, що не має логічного пояснення діям путіна. Макрон назвав повномасштабне вторгнення «стратегією Німеччини» та «наслідками ізоляції після COVID-19».

Також, на його думку, у російської сторони багато образ. «Ми не поважали його належним чином. Я не вважаю, що це причина того, що він зробив. Але такий його світогляд», — сказав Макрон.

Також французький президент прокоментував часткову мобілізацію у росії. Він вважає це «не найбільш раціональним рішенням», а також помилкою путіна, яка віддаляє від досягнення миру. А першою великою помилкою росії Макрон називає рішення повномасштабно вторгнутися в Україну.

«Він (путін) вирішив поставити росію у позицію нової імперської країни та розпочати колоніальну війну. Упродовж останніх місяців усі ми були вражені реакцією та опором українців… Вони опираються значно краще, ніж багато людей думали місяці тому», — сказав Макрон.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
23 Вересня 2022 13:57
117

Соціологи розповіли, скільки людей на сході та півдні підтримують приєднання до росії
23 Вересня 2022 14:47
22

Washington Post: США попереджали Росію про тяжкі наслідки застосування ядерної зброї
23 Вересня 2022 11:32
67

Німеччина передала Україні ще 6 “зеніток” Gepard
23 Вересня 2022 11:17
86

Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані, – Зеленський
23 Вересня 2022 10:52
112

Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували “Харківські угоди”
Останні новини
усі новини