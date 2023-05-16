Макрон пообіцяв Україні ракети, дальність яких допоможе “очолити наступ”

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна передасть Україні нові ракети, дальність яких “дозволяє чинити опір”.

Про це він заявив в інтерв’ю каналу TF1 Info.

“Ми доставимо інші боєприпаси та ракети, дальність яких дозволяє Україні чинити опір і очолити контрнаступ”, — сказав Макрон.

Окрім ракет Франція надасть Україні додаткову військову допомогу, включно з бронетехнікою, колісними танками AMX-10 та боєприпасами.

Французький лідер наголосив, що успіх наступу Збройних Сил України необхідний для забезпечення “міцного та справедливого миру”.

Тип нових ракет, які Париж передасть Україні, Макрон називати відмовився.