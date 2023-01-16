Політика

МАГАТЕ розширює місію в Україні

16 Січня 2023 16:25
17
МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.

Про це написав у Twitter глава МАГАТЕ Алессандро Россі.

“Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємось на всіх АЕС країни для надання допомоги у сфері ядерної та фізичної ядерної безпеки”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Січня 2023 15:01
36

Зеленський провів чергове засідання Ставки
16 Січня 2023 15:57
41

СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру
16 Січня 2023 14:19
67

ГУР: Путін готується до тривалої війни на виснаження
16 Січня 2023 13:19
34

Кількість загиблих в Дніпрі зросла до 40
16 Січня 2023 12:56
18

Україна очікує на €3 млрд від ЄС вже цього тижня
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
усі думки