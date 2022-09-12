МАГАТЕ пропонує зону безпеки навколо Запорізької АЕС, Україна наполягає на деокупації станції

В МАГАТЕ пропонують Україні та РФ домовитись про нездійснення обстрілів Запорізької АЕС. МЗС України наполягають на повній деокупації атомної станції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

12 вересня на пресконференції у Відні директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі повідомив, що, на його думку, Україна та Росія “виявили інтерес” до пропозиції демілітаризації Запорізької АЕС.

“Я бачив ознаки, що вони зацікавлені в цій угоді”, – сказав він журналістам. За словами Ґроссі, лишаються питання, щодо яких необхідно дійти згоди, в тому числі щодо радіусу навколо станції, який підпав би під дію такої угоди.

“Враховуючи політичну конфігурацію, може бути важко отримати ширші домовленості. Що нам насправді потрібно, то це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип – не нападати і не обстрілювати станцію, і ми зможемо зробити це дуже просто. У нас є наш моніторинг там, інспектори, які можуть інформувати, чи цього дотримуються чи ні”, – прокоментував директор МАГАТЕ.

Єдиним способом забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції є її деокупація – про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України. Всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Будь-що інше не змусить Росію припинити свою небезпечну гру”, – заявив Ніколенко.

Нагадуємо, російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.