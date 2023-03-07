Литва готує новий пакет підтримки для України. Про це йшлося на зустрічі міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який прибув до Литви, щоб поділитися досвідом набутих уроків інтеграції воєнізованих структур до складу Збройних Сил України, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також дотримуємося твердої позиції підтримувати Україну всіма нашими можливостями і готуємо новий пакет підтримки для України”, — сказав очільник оборонного відомства Литви.

До цього часу Литва надала Україні військову підтримку майже на 409 мільйонів євро, зазначили у Міноборони України.

Значна частина підтримки складається з військової підготовки. Цього року планується підготувати 1600 бійців. Інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і шляхом приєднання до навчальної місії ЄС та таких міжнародних ініціатив, як “Interflex”. Також планується підготувати курси з розмінування в Литві спільно з північними країнами.

Анушаускас також наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа у Вільнюсі, де, серед інших важливих питань, шукатимуть згоду щодо перспективи членства України.