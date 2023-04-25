Липневий саміт НАТО повинен представити графік вступу України в Альянс — Кулеба

На майбутньому саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, Альянс має ухвалити політичне рішення, яке або безпосередньо визначить графік вступу України, або зобов’яже представити цей графік до кінця 2023 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в статті для видання Foreign Affairs.

«На майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі члени НАТО повинні надіслати росії письмовий сигнал про те, що гра закінчена: Україна є частиною Заходу, вона на порозі НАТО, і незабаром увійде у двері. Щоб уникнути непорозумінь, ми говоримо не про негайне членство, а про те, щоб союзники по НАТО зробили історичний крок до прийняття України», — написав Кулеба.

Він наголосив, що немає потреби у Плані дій щодо членства, що встановлює показники, які країна має виконати до вступу. Адже Фінляндія та Швеція продемонстрували, що в подібних програмах нема потреби, і, за словами Кулеби, Україна більш ніж відповідає критеріям приєднання.

«Настав час внести ясність замість того, щоб повторювати про політику відкритих дверей і дозволяти путіну використовувати її неоднозначність. НАТО має протистояти спокусі висунути Україні додаткові вимоги, які ще більше відстрочать її членство», — наголосив очільник МЗС України.

Натомість, додав Кулеба, НАТО має представити графік вступу України або на саміті у Вільнюсі, або до кінця 2023 року. Міністр відзначив, що вступ — це процес, і досягнення кінцевої мети членства України в Альянсі залежатиме від безпекової ситуації, «але цей процес має початися негайно».

Також, за його словами, «було б розумно», щоб члени НАТО вирішили, які саме гарантії безпеки вони можуть запропонувати Україні зараз, до вступу, і які з цих гарантій продовжуватимуть діяти після того, як Україна стане членом НАТО (крім тих, що закріплені в Північноатлантичному договорі).

«Якщо НАТО не зважиться на дії у Вільнюсі, продовжить нести ганьбу Бухареста. Пора діяти», — резюмував Кулеба.