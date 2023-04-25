Політика

Липневий саміт НАТО повинен представити графік вступу України в Альянс — Кулеба

25 Квітня 2023 14:42
14
читать на русском →
нато, мзс

На майбутньому саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, Альянс має ухвалити політичне рішення, яке або безпосередньо визначить графік вступу України, або зобов’яже представити цей графік до кінця 2023 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в статті для видання Foreign Affairs.

«На майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі члени НАТО повинні надіслати росії письмовий сигнал про те, що гра закінчена: Україна є частиною Заходу, вона на порозі НАТО, і незабаром увійде у двері. Щоб уникнути непорозумінь, ми говоримо не про негайне членство, а про те, щоб союзники по НАТО зробили історичний крок до прийняття України», — написав Кулеба.

Він наголосив, що немає потреби у Плані дій щодо членства, що встановлює показники, які країна має виконати до вступу. Адже Фінляндія та Швеція продемонстрували, що в подібних програмах нема потреби, і, за словами Кулеби, Україна більш ніж відповідає критеріям приєднання.

«Настав час внести ясність замість того, щоб повторювати про політику відкритих дверей і дозволяти путіну використовувати її неоднозначність. НАТО має протистояти спокусі висунути Україні додаткові вимоги, які ще більше відстрочать її членство», — наголосив очільник МЗС України.

Натомість, додав Кулеба, НАТО має представити графік вступу України або на саміті у Вільнюсі, або до кінця 2023 року. Міністр відзначив, що вступ — це процес, і досягнення кінцевої мети членства України в Альянсі залежатиме від безпекової ситуації, «але цей процес має початися негайно».

Також, за його словами, «було б розумно», щоб члени НАТО вирішили, які саме гарантії безпеки вони можуть запропонувати Україні зараз, до вступу, і які з цих гарантій продовжуватимуть діяти після того, як Україна стане членом НАТО (крім тих, що закріплені в Північноатлантичному договорі).

«Якщо НАТО не зважиться на дії у Вільнюсі, продовжить нести ганьбу Бухареста. Пора діяти», — резюмував Кулеба.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Квітня 2023 17:03
23

Сирський назвав головні причини утримування Бахмута
25 Квітня 2023 15:37
37

Підвищення цін на електроенергію знову відклали
25 Квітня 2023 14:14
28

Кількість жертв ракетного удару по музею у Куп’янську зросла до двох
25 Квітня 2023 13:19
31

Байден балотуватиметься на другий президентський термін
25 Квітня 2023 12:57
108

Медведєв: “Ядерна зброя – це скріпа Росії”
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки