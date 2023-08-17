Політика

Лукашенко заявив, що всі цілі війни РФ в Україні досягнуті

17 Серпня 2023 20:20
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Лукашенко заявив, що всі цілі війни РФ в Україні досягнуті, визнав інтервенцію з території Білорусі та назвав Мінськ єдиним відкритим соратником Москви.

Про це розповів самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенка в інтерв’ю проросійській журналістці з України Діані Панченко.

Диктатор визнав, що окремі частини збройних сил Російської Федерації на початку війни перетинали кордон України з території Білорусії.

Також він зазначив, що “ми ніколи не братимемо участі у цій війні, у гарячій цій війні, але допомагатимемо Росії ми завжди… Вам (Україні) 55 країн допомагають, а Росії, ось так відкрито, лише Білорусь”.

Особливо цікавою є його заява, що ціль війни в принципі вже досягнута, бо майбутня Україна вже ніколи не буде такою агресивною та прозахідною.

Лукашенко додав, що конфлікту в Україні можна було уникнути, зупинити його можна і зараз. Але будь-які можливі переговори щодо України повинні починатися без попередніх умов. Також він не виключає, що Білорусь буде залучена до переговорного процесу по Україні.

Білоруський диктатор лякає, що небажання українських політиків вести переговори може призвести до військового перевороту у Києві.

Ще одною лякалкою з вуст самопроголошеного лідера Білорусі є те, що Зеленський готує частину України до передачі Польщі. І це може стати ще однією причиною конфлікту української влади та народу. Росія і Білорусь у цьому протистоянні стануть на бік народу України.

В цьому контексті Лукашенко пригрозив, що Мінськ миттєво відповість на будь-яку агресію проти Білорусії з боку України, Польщі або країн Балтії.

Не міг “президент” не торкнутись теми контрнаступу ЗСУ. Його він вважає провальним, наголосивш, що Україна за час атак отримала 45 тисяч загиблих та поранених. Натомість Росія, за словами Лукашенка, має найновішу зброю і резерв армії, чисельністю 250 тисяч солдатів.


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