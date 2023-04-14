Китайська компанія імпортувала мідь на $7,4 млн з заводу в окупованому Дебальцевому — Reuters

Китайська компанія Quzhou Nova майже за пів року купила на заводі в окупованому Дебальцевому злитків мідного сплаву на щонайменше 7,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє Reuters після аналізу даних російської митниці.

У лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення росії, США та ЄС заборонили імпорт товарів з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з росією чи тимчасово окупованими територіями. Але китайські компанії, які займаються таким імпортом чи експортом, ризикують потрапити до чорних списків західних країн.

Згідно з даними російської митниці, з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року Quzhou Nova купила на окупованій Донеччині щонайменше 3 220 тонн мідного сплаву на 7,4 мільйона доларів. Ідеться про співпрацю з Дебальцевським заводом металургійного машинобудування.

Китайська компанія спеціалізується на експорті пакувального паперу, зокрема продає папір, алюмінієву фольгу та поліпропіленову плівку для тютюнової промисловості. Незрозуміло, для чого їй знадобився мідний сплав.

Представники Quzhou Nova взагалі заперечили, що займаються імпортом чи експортом злитків мідного сплаву. Інформацію про купівлю міді ні підтвердили, ні спростували у Митних службах Китаю та росії.

Журналісти з’ясували, що загалом із жовтня по лютий Китай імпортував із росії міді та мідних сплавів на 852 мільйони доларів.

У Держдепартаменті заявили, що стурбовані зв’язками Китаю з росією. «Ми без вагань будемо діяти проти компаній, зокрема з КНР, які допомагають росії вести війну проти України або допомагають росії обходити санкції», — заявив представник Держдепартаменту.