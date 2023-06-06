Політика

Китай відреагував на підрив Каховської ГЕС

6 Червня 2023 18:07
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каховка, китай

Китай відреагував на підрив дамби Каховської ГЕС, яку росіяни здійснили 6 червня. Пекін закликав “усі сторони” до політичного врегулювання “кризи” в Україні.

Таку відповідь надали в офісі речника міністерства закордонних справ Китаю на запит Укрінформу.

“За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації”, – йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР.

У зовнішньополітичному відомстві також додали, що позиція Китаю стосовно “кризи” в Україні залишається послідовною і чіткою.


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