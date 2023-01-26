Політика

Кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася, – Politico

26 Січня 2023 11:42
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зброя

За інформацією дипломатичних джерел видання Politico, дискусія про надання Україні у майбутньому західних винищувачів вже почалася.

Про це йдеться у матеріалі Politico від 26 січня.

Розмови із більш як десятком західних посадовців – дипломатів і військових – засвідчують, що внутрішня дискусія про літаки для України вже почалася; питання активно лобіюють сама Україна та балтійські держави. Один зі співрозмовників з країн Північної Європи теж відзначив, що винищувачі “були б природним наступним кроком” після того, як союзники вирішили надати танки.

Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж довкола танків, через побоювання ескалації.

За словами одного зі співрозмовників, у Вашингтоні кажуть, що про винищувачі на цей час “поки не може бути мови”. “Це червона лінія. Але ж минулого літа “червоною лінією” були HIMARS, але врешті це зрушилося. Потім це були танки – і це зрушилося”, – зазначив він.

Ще один співрозмовник з Європи звернув увагу на те, з якою швидкістю останнім часом почали прийматися рішення щодо важчої зброї. На його думку, хоча прямо зараз ідея про надання Україні винищувачів виглядає чимось неможливим, вже за деякий час про це можуть почати говорити цілком серйозно.

Вважається, що саме авіація буде у центрі уваги на наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формату “Рамштайн”), що запланована у лютому. На думку співрозмовників видання, може йтися про якийсь орієнтовний план на випадок, якщо Україна у певний момент критично потребуватиме літаків.  


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