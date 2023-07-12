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Кулеба розповів, коли винищувачі F-16 з’являться в українському небі – Головне в Україні
Політика

Кулеба розповів, коли винищувачі F-16 з’являться в українському небі

12 Липня 2023 12:03
68
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мзс, літаки

Відповідно до графіка, перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що передача Україні винищувачів F-16 пов’язана з дуже складними технічними моментами.

Кулеба повідомив, що тренування мають початися приблизно у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих літаків.

“Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку”, – сказав він.

При цьому міністр зауважив, що необхідно готувати інженерів, техніків та відповідну інфраструктуру.

За його словами, існує багато нюансів, тому графік може зсуватися.

“Але зараз і міністр оборони тут (на саміті НАТО у Вільнюсу) працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес”, – додав він.


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