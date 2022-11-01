“Кухар Путіна” посилює свою владу в РФ, – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що російський бізнесмен і засновник “ПВК Вагнера” Євген Пригожин утверджується як політична сила, дозволяючи собі критику олігархів і так званої еліти РФ.

Фінансист “Вагнера” Пригожин продовжив намагатися підвищити свій статус серед російських еліт, оголосивши 31 жовтня про створення в Санкт-Петербурзі центру ПВК “Вагнера”.

Як стверджують експерти, Пригожин може створювати або не створювати власну політичну партію, але він утверджується як політична сила, використовуючи статус і приналежність до “Вагнера” для критики своїх опонентів в елітних колах і інституціоналізації власного авторитету.

Він також розкритикував “олігархів” та “еліту” за те, що вони живуть у комфорті та перешкоджають повній мобілізації в Росії.

У той же час, ISW нагадує, що російські війська здійснили чергову масовану хвилю ракетних ударів по критично важливих об’єктах української інфраструктури по всій країні 31 жовтня, ймовірно, у спробі послабити волю України до боротьби в умовах зниження температури.

Російські війська випустили понад 50 ракет Х-101 та Х-555 з північної частини Каспійського моря та Волгодонського району Ростовської області, націлившись на критично важливі об’єкти української енергетичної інфраструктури.

Російські окупаційні чиновники знову змінили свою риторику щодо Каховської ГЕС і, ймовірно, створюють інформаційні умови для продовження евакуації із західного берега Дніпра та прикриття виведення російських військ із цього району.

Окупаційний голова Херсона Володимир Сальдо оголосив 31 жовтня, що його адміністрація розширює зону “евакуації” на 15 км від Дніпра, і послався на інформацію про те, що Україна готується до “масованого ракетного удару” по дамбі Каховської ГЕС, який, за словами Сальдо, спричинить масове затоплення та руйнування цивільної інфраструктури.

Аналітики вказують, що очевидні коливання в позиції Сальдо щодо Каховської ГЕС вказують на те, що його адміністрація, ймовірно, використовує загрози прориву та затоплення для інформаційної операції з подвійною метою: стимулювати “евакуацію” та виправдати майбутній російський відхід із західного берега.

Це не той сценарій, в якому Україні було б вигідно підривати дамбу, – заявляють аналітики.

В інституті припускають, що Росія, ймовірно, продовжують перекидати військових та військову техніку через річку Дніпро в очікуванні просування українських військ до міста Херсон.

Деякі з основних висновків аналітиків інституту щодо бойових дій в Україні 31 жовтня:

Російські війська розпочали чергову масовану хвилю ударів по критично важливих об’єктах української інфраструктури, що призвело до пошкодження електромережі та залишення значної частини Києва без води.

Окупанти знову змінили свою думку щодо ризику руйнування українськими силами Каховської греблі, наказавши евакуювати райони, які можуть бути затоплені. Не існує сценарію, в якому Україна виграла б від руйнування дамби, і ця риторика, ймовірно, має на меті прискорити евакуацію та забезпечити інформаційне прикриття для виведення російських військ із західного берега.

Війська РФ продовжують відходити із західного берега Дніпра, навіть незважаючи на те, що вони ставлять умови для боротьби за позиції навколо Херсона.

Фінансист приватної військової компанії “Вагнера” Євген Пригожин намагався висунути звинувачення проти мера Санкт-Петербурга у корупції та оголосив про швидке відкриття Центру ПВК “Вагнера” у Санкт-Петербурзі. Пригожин також розкритикував “олігархів” та “еліту” за те, що вони живуть у комфорті та перешкоджають повній мобілізації Росії.

Міністерство оборони (МО) Росії, ймовірно, намагається запобігти ухиленню від призову, намагаючись обдурити російське населення, щоб переконати його, що осінніх призовників не відправлятимуть воювати в Україну.

Російська окупаційна влада в Херсонській області оголосила, що дозволить використовувати українські гривні разом з російськими рублями, продемонструвавши провал своїх багатомісячних зусиль з рутинізації в Херсоні.

Російські чиновники продовжують створювати погані умови в окупованих районах Херсонської області, що може призвести до евакуації місцевих мешканців.