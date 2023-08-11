Кремль планує націоналізувати “Яндекс”, щоб контролювати інфопростір, – ISW

У Москві спробують націоналізувати інтернет-гіганта “Яндекс”, щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до виборів президента Росії в 2024 році. “Яндекс” намагався балансувати між Кремлем та його іноземними керівниками, але російській верхівці це не сподобалося.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) змушує “Яндекс” продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них, зокрема сервіс екскурсій “Yango Israel”, щоб відповідати суворим російським законам про розкриття даних, які вимагають від “Яндекса” передавати всі дані користувачів, а не лише дані користувачів у Росії.

Аналітики повідомляють, що раніше російський уряд вже оштрафував Яндекс за недотримання цього закону, незважаючи на заяви “Яндекса” про те, що він не може надати запитані дані.

При цьому, керівництво “Яндекса” заявляло, що вони дотримуються законів кожної країни, у якій працюють, і засуджували спроби Росії отримати дані всіх користувачів, стверджуючи, що він надає дані користувачів лише урядам користувачів у цій конкретній країні.

Штраф отримав і генеральний директора “Яндекса” Артем Савіновський за невиконання російських законів про цензуру. РФ намагалася змусити “Яндекс” дотримуватися російських законів про цензуру не лише в Росії, але й у всьому світі, щоб підірвати його глобальні операції та базу користувачів.

Деякі російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку “Яндекса” Олексій Кудрін спробував і не зміг перетворити Яндекс на національну приватну компанію, яку контролював би особистий банкір Путіна Юрій Ковальчук.

Посилаючись на агентство Reuters, ISW повідомляє, що в разі націоналізації “Яндекса” у компанії побоюються витоку, оскільки багато співробітників Яндекса покинули Росію після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.