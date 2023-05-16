Кремль готує механізми для дискредитації Пригожина як зрадника, – ISW

Кремль, ймовірно, готує механізми, щоб в майбутньому визнати власника приватної військової компанії “Вагнер” Євгена Пригожина зрадником. Проте це скоріш за все не відбудеться найближчим часом.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію з інформацією The Washington Post про нібито спроби Пригожина зв’язатись з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом.
В ISW вважають, що таким чином Пригожин продовжує свою боротьбу з Міноборони РФ, але не з російським диктатором Володимиром Путіним. Аналітики зазначили, що в Кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти Пригожина з українською стороною, тому не були здивовані публікацією The Washington Post.
Йдеться і про те, що в Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника.
“Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили “Вагнера” перебувають на передовой. Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а такий ризик Путін навряд чи піде”, – зазначили в ISW.
Крім цього, Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, бо група “Вагнера” – приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.
“Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над “Вагнером”, за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію”, – пишуть в ISW.
Ключові висновки:
- Витік американської розвідки, до якої має доступ The Washington Post, вказує на те, що власник групи “Вагнера” Євген Пригожин пропонував розкрити українській розвідці місцезнаходження російських позицій в обмін на Бахмут.
- Українські офіційні особи визнали обмежені успіхи України на полі бою під час нещодавніх локальних контратак у Бахмуті та його околицях.
- Російські мілілогери одностайно критикували пропозицію про “військову цензуру”, вказуючи також на те, що спільнота дуже зацікавлена у захисті свого привілейованого становища у російському інформаційному просторі.
- Міноборони Росії заявило, що вперше перехопило українську ракету Storm Shadow 15 травня.
- За повідомленнями, Кремль заборонив високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні, ймовірно, у спробі зберегти стабільність в органах внутрішньої безпеки, державних органах та російському військовому командуванні.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком 14 та 15 травня, підтвердивши надання додаткової військової допомоги Заходу.
- Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Масютівку на Харківщині та встановили плацдарм на західному березі річки Оскілл, але візуального підтвердження цих тверджень ISW не спостерігала.
- Російські сили продовжували завдавати наземних ударів у районі Бахмута та проводили обмежені наступальні операції у районі Донецька.
- Українська розвідка повідомила, що близько 152 тисячі російських військовослужбовців на півдні України продовжують оборонні дії напередодні можливого контрнаступу українських військ.
- Російська влада продовжує спроби використовувати працю мігрантів та стимулювати іноземців до проходження військової служби за контрактом.
- Російська офіційна особа та окупаційна влада продовжують ставити умови для насильницького переселення українців з окупованих територій до Росії.