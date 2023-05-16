Кремль готує механізми для дискредитації Пригожина як зрадника, – ISW

Кремль, ймовірно, готує механізми, щоб в майбутньому визнати власника приватної військової компанії “Вагнер” Євгена Пригожина зрадником. Проте це скоріш за все не відбудеться найближчим часом.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію з інформацією The Washington Post про нібито спроби Пригожина зв’язатись з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом.

В ISW вважають, що таким чином Пригожин продовжує свою боротьбу з Міноборони РФ, але не з російським диктатором Володимиром Путіним. Аналітики зазначили, що в Кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти Пригожина з українською стороною, тому не були здивовані публікацією The Washington Post.

Йдеться і про те, що в Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника.

“Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили “Вагнера” перебувають на передовой. Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а такий ризик Путін навряд чи піде”, – зазначили в ISW.

Крім цього, Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, бо група “Вагнера” – приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.

“Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над “Вагнером”, за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію”, – пишуть в ISW.

Ключові висновки:

Витік американської розвідки, до якої має доступ The Washington Post, вказує на те, що власник групи “Вагнера” Євген Пригожин пропонував розкрити українській розвідці місцезнаходження російських позицій в обмін на Бахмут.

Українські офіційні особи визнали обмежені успіхи України на полі бою під час нещодавніх локальних контратак у Бахмуті та його околицях.

Російські мілілогери одностайно критикували пропозицію про “військову цензуру”, вказуючи також на те, що спільнота дуже зацікавлена у захисті свого привілейованого становища у російському інформаційному просторі.

Міноборони Росії заявило, що вперше перехопило українську ракету Storm Shadow 15 травня.

За повідомленнями, Кремль заборонив високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні, ймовірно, у спробі зберегти стабільність в органах внутрішньої безпеки, державних органах та російському військовому командуванні.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком 14 та 15 травня, підтвердивши надання додаткової військової допомоги Заходу.

Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Масютівку на Харківщині та встановили плацдарм на західному березі річки Оскілл, але візуального підтвердження цих тверджень ISW не спостерігала.

Російські сили продовжували завдавати наземних ударів у районі Бахмута та проводили обмежені наступальні операції у районі Донецька.

Українська розвідка повідомила, що близько 152 тисячі російських військовослужбовців на півдні України продовжують оборонні дії напередодні можливого контрнаступу українських військ.

Російська влада продовжує спроби використовувати працю мігрантів та стимулювати іноземців до проходження військової служби за контрактом.

Російська офіційна особа та окупаційна влада продовжують ставити умови для насильницького переселення українців з окупованих територій до Росії.