Політика

Країни НАТО можуть надати нову підтримку Україні, – AP

28 Листопада 2022 11:35
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нато, допомога

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Бухаресті цього тижня пообіцяють надати довгострокову підтримку Україні, яка захищається від російських повітряних, ракетних і наземних атак.

Про це повідомляє агентство АР.

На цій зустрічі в Бухаресті міністри НАТО, ймовірно, дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України. Йдеться про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження та пристрої для боротьби з безпілотниками.

Окремі члени Альянсу також, ймовірно, оголосять про нові поставки військового обладнання для України – головним чином, систем протиповітряної оборони. НАТО як організація не буде пропонувати таких поставок через побоювання залучення у війну з Росією.

Але міністри також обговорять, як підтримати Україну у віддаленішому майбутньому.

“У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань НАТО”, – прокоментував перед зустріччю генсек НАТО Єнс Столтенберг.


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