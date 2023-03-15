Політика

Країни НАТО готові надати Україні більше ППО, бронетехніки та боєприпасів, – Столтенбер

15 Березня 2023 20:37
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зброя, нато

Союзники по НАТО готові надати Україні більше систем протиповітряної оборони, броньованої техніки та боєприпасів.

Про це заявили у НАТО за підсумками зустрічі Контактної групи у форматі “Рамштайн”.

“Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг взяв участь у віртуальній зустрічі Контактної групи з оброни України у середу (15 березня 2023 року), що відбулася під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Обговорення було зосереджене навколо важливості продовження та збільшення підтримки для України, яка продовжує чинити опір жорстокій агресивній війні росії”, – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі, як зазначається, керівник НАТО поінформував про зусилля Альянсу та країн-членів щодо швидкого надання Україні ключових можливостей, включаючи більше систем протиповітряного захисту, броньованої техніки та боєприпасів.

Столтенберг підкреслив, що робота із збільшення оборонної промислової бази НАТО “є критично важливою для забезпечення політики стримування й оборони, а також для того, щоб продовжувати надавати Україні підтримку так довго, як це буде необхідним”, зауважили у пресслужбі Альянсу.


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