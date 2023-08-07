Командувачі України та Польщі обговорили загрози через розміщення “вагнерівців” у Білорусі

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв зустрівся з командувачем Оперативного командування видів ЗС Польщі Томашем Піотровским. Обговорювали, зокрема, «вагнерівців» у Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

Генерали обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці, безпекову ситуацію у регіоні, а також шляхи надання допомоги Україні.

Окрім того, під час розмови розглянули комплекс питань, пов’язаних із можливими викликами та загрозами через розміщення у Білорусі найманців ПВК «Вагнер». Наєв наголосив, що важливо продовжувати обмін інформацією та досвідом організації бойової роботи на пунктах управління.

Крім цього, він розповів про особливості практичного застосування різних видів іноземного озброєння та зазначив про необхідність додаткового навчання підпорядкованого особового складу з експлуатації та ремонту зразків військової техніки польського виробництва.

Як зазначається, генерал Піотровський підтримав цю ініціативу. А також — висловив повагу мужній боротьбі українського народу та ЗСУ проти росії, запевнивши у постійному й всебічному сприянні. Зі свого боку, генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував польському колезі за значну допомогу Україні у відстоюванні своєї незалежності та свободи.