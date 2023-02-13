Канадців закликають негайно залишити білорусь

Канадське Міністерство закордонних справ рекомендує своїм громадянам негайно залишити територію білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці МЗС Канади.

“Спроможність посольства Канади у Польщі надавати консульські послуги у білорусі дуже обмежена. Якщо ви перебуваєте у білорусі, то слід покинути країну комерційним транспортом”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що канадцям “слід уникати подорожей до білорусі через ризик вибіркового застосування місцевих законів та збройного конфлікту між росією та Україною”.

Раніше подібну рекомендацію своїм громадянам зробило МЗС Франції.