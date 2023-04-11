Політика

Канада запроваджує санкції проти компанії Пригожина

11 Квітня 2023 20:35
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санкції, пригожин

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі у зв’язку з агресією проти України.

Про це, як передає “Європейська правда“, Трюдо сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.

“Сьогодні ми оголошуємо про додаткові санкції 11 російської фізичної та 34 юридичних осіб, зокрема об’єкти безпеки, пов’язані з групою “Вагнера”, – заявив очільник уряду Канади.

“На додаток до подальшого тиску на поплічників Путіна в Білорусі, ми оголошуємо додаткові санкції проти дев’яти юридичних осіб, пов’язаних з білоруським фінансовим сектором”, – додав він.

У санкційному списку, оприлюдненому на сайті уряду Канади, вказані, серед іншого, компанія “Конкорд менеджмент і консалтинг”, що належить засновнику приватної військової компанії “Вагнера” Євгенію Пригожину.

Під індивідуальні санкції потрапили очільник Татарстану Рустам Мінніханов і його дружина та заступник міністра оборони РФ Ніколай Панков.

У білоруському санкційному списку присутні Національний банк Білорусі та білоруські відділення підсанкційних банків Росії.


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