Канада та країни Балтії підтримали заявку України на вступ до НАТО

Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

“Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відчинених дверей НАТО”, – заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.

Також очільниця МЗС додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Жолі також заявила, що Оттава продовжить постачати Києву озброєння та навчатиметься українських військовослужбовців, у тому числі у співпраці з Великобританією.

Також глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували на своїх сторінках ідентичні повідомлення на підтримку швидкого вступу України до НАТО.

“Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз”, – сказано у повідомленні балтійських міністрів.