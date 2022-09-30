Політика

Канада та країни Балтії підтримали заявку України на вступ до НАТО

30 Вересня 2022 20:50
30
нато

Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

“Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відчинених дверей НАТО”, – заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.

Також очільниця МЗС додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Жолі також заявила, що Оттава продовжить постачати Києву озброєння та навчатиметься українських військовослужбовців, у тому числі у співпраці з Великобританією.

Також глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували на своїх сторінках ідентичні повідомлення на підтримку швидкого вступу України до НАТО.

“Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз”, – сказано у повідомленні балтійських міністрів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
усі думки
ТОП-новини
30 Вересня 2022 17:11
177

Україна подає заявку на вступ до НАТО
30 Вересня 2022 20:17
27

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Запоріжжі по гуманітарній колоні зросла до 30
30 Вересня 2022 18:47
32

Сили оборони відбили атаки російських окупантів в районі 4 населених пунктів, – Генштаб
30 Вересня 2022 18:08
34

США продовжуватимуть підтримувати Україну у звільненні її територій, – Байден
30 Вересня 2022 17:20
131

Україна готова до діалогу з РФ, але не з Путіним, – Зеленський
Останні новини
усі новини