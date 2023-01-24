Політика

Кабмін звільнив голів п’ятьох обладміністрацій і низку заступників міністрів

24 Січня 2023 13:27
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кабмін

Зокрема, за даними міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, з посад заступників міністрів звільнено:

  • Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони;
  • Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій;
  • В’ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій;
  • Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики.

Підтримано проекти указів президента Володимира Зеленського про звільнення голів ОВА:

  • Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулеби – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Водночас, на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.


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