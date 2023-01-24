Кабмін звільнив голів п’ятьох обладміністрацій і низку заступників міністрів

Зокрема, за даними міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, з посад заступників міністрів звільнено:
- Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони;
- Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій;
- В’ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій;
- Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики.
Підтримано проекти указів президента Володимира Зеленського про звільнення голів ОВА:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулеби – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
Водночас, на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
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