Політика

Кабмін звільнив голів п’ятьох обладміністрацій і низку заступників міністрів Зокрема, за даними міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, з посад заступників міністрів звільнено: Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони;

Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій;

В’ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій;

Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики. Підтримано проекти указів президента Володимира Зеленського про звільнення голів ОВА: Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулеби – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА. Водночас, на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва. Поділитися:



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