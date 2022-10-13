Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk

Іспанія планує надати Україні чотири зі своїх систем протиповітряної оборони Hawk.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу.

“Союзники у НАТО надають Україні передові системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку. І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України – на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомі внески, і закликаю й надалі посилювати підтримку”, – сказав генсек НАТО.