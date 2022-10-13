Політика

Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk

13 Жовтня 2022 19:26
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зброя, Іспанія

Іспанія планує надати Україні чотири зі своїх систем протиповітряної оборони Hawk.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу.

“Союзники у НАТО надають Україні передові системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку. І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України – на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомі внески, і закликаю й надалі посилювати підтримку”, – сказав генсек НАТО.


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