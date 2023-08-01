Політика

Ісландія зупинила роботу свого посольства в Росії

1 Серпня 2023 20:47
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росія, ісландія

З 1 серпня 2023 посольство Ісландії в Росії припинило роботу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ісландії.

Як зазначається, роботу ісландського посольства в Москві призупинено, оскільки зараз торгові, культурні та політичні відносини Ісландії з Росією перебувають на рекордно низькому рівні.

Крім Росії, посольство Ісландії у Москві представляло Ісландію у відносинах з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Представництво відтепер здійснюватиметься Міністерством закордонних справ Ісландії у Рейк’явіку.

У МЗС наголошують, що рішення про зупинення діяльності посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин.

“Щойно дозволять умови, Ісландія приділить пріоритетну увагу поновленню роботи посольства Ісландії в Москві”, – йдеться у заяві МЗС Ісландії.


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