Іран планує обмежити радіус дії ракет, що поставляються Росії, – ізраїльські чиновники

Іран, побоюючись міжнародної негативної реакції, хоче обмежити радіус дії ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні, повідомило видання Axios з посиланням на чотирьох ізраїльських чиновників, які цитують звіти розвідки.

Постачання Іраном балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Радбезу ООН і запустити механізм, який знову запровадить санкції ООН проти Ірану, пише видання.

Четверо ізраїльських чиновників заявили, що міжнародний тиск не повністю утримав Тегерана від планів відправити ракети до Росії, Іран має намір продовжити постачання найближчим часом.

Але, намагаючись пом’якшити міжнародні наслідки та не порушувати резолюцію Радбезу ООН, Іран планує надати Росії лише ракети з дальністю менше 300 кілометрів і модифікувати інші ракети, щоб вони залишалися в межах резолюції, заявили ізраїльські чиновники. Зокрема йдеться про ракетну систему Fateh-110, яка має радіус дії 300 кілометрів, але іранці планують її модифікувати, щоб вона не порушувала резолюцію.

Офіційні особи додали, що іранці спочатку також розглядали можливість надати Росії ракету Zolfaghar, яка має радіус дії 700 кілометрів, але це більше не розглядають.