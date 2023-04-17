Політика

Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році

17 Квітня 2023 07:31
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авіакатастрофа, іран

Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера у 2020 році, в результаті якого загинули 176 осіб.

Про це повідомляє France24 з посиланням на сайт іранської судової системи Mizan Online.

Видання 16 квітня повідомило, що одного командира засудили до 10 років ув’язнення, а дев’ять інших отримали терміни від одного до трьох років.

“Розгляд цієї справи був одним з найбільш важливих, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні”, – йдеться на сайті.

Зазначається, що дії командира, який керував збиттям літака, “були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою”.

Командир зенітно-ракетного комплексу “Тор М-1” “випустив дві ракети” по авіалайнеру “всупереч наказу” і без отримання дозволу, йдеться в повідомленні.

Водночас імена жодного з обвинувачених не називаються.

“З огляду на масштаби впливу і наслідки цієї події, головний обвинувачений був засуджений до максимального покарання”, – написало видання.


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