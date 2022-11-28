Політика

Інформація про “наступ з Білорусі” поширюється Росією, щоб налякати українців, – ГУР

28 Листопада 2022 11:22
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розвідка, білорусь

Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, такі фейки вигідні для Росії, так вона намагається налякати українців.

“Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об’єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було”, – пояснив Юсов.

Він наголосив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. Не можна піддаватися на подібного роду провокації.

“Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо”, – підсумував представник ГУР МО.


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