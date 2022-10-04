Політика

Ілон Маск після закликів віддати Крим виправдовується, що «все ще дуже підтримує Україну», але боїться ескалації

4 Жовтня 2022 11:11
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Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск після своїх закликів віддати росії анексований нею Крим заявив, що «все ще дуже підтримує Україну».

Про це він написав у відповідь на твіт президента Володимира Зеленського, у якому той просив користувачів Twitter проголосувати, який Ілон Маск їм подобається більше: який підтримує Україну чи росію.

«Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу», — відповів Маск на голосування, створене Зеленським.


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