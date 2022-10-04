Ілон Маск після закликів віддати Крим виправдовується, що «все ще дуже підтримує Україну», але боїться ескалації

Мільярдер Ілон Маск після своїх закликів віддати росії анексований нею Крим заявив, що «все ще дуже підтримує Україну».

Про це він написав у відповідь на твіт президента Володимира Зеленського, у якому той просив користувачів Twitter проголосувати, який Ілон Маск їм подобається більше: який підтримує Україну чи росію.

«Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу», — відповів Маск на голосування, створене Зеленським.