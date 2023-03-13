Політика

Ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді, – Кубраков

13 Березня 2023 22:01
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зерно

Позиція Росії щодо продовження зернової угоди лише на 60 днів не відповідає її угоді з Туреччиною та ООН.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter.

“Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН”, – написав чиновник.

За його словами, влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Москви.


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