Ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді, – Кубраков

Позиція Росії щодо продовження зернової угоди лише на 60 днів не відповідає її угоді з Туреччиною та ООН.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter.

“Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН”, – написав чиновник.

За його словами, влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Москви.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023