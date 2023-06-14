Політика

Гроссі відклав візит на ЗАЕС із міркувань безпеки, – Reuters

14 Червня 2023 13:07
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заес, МАГАТЕ

Голова Міжнародного агентства з ядерної безпеки Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію через можливі ризики.

Про це повідомляє Reuters.

Очікувалося, що Гроссі відвідає ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні. Однак дипломатичне джерело, на яке посилається агентство Reuters, повідомило, що візит буде відкладений “на кілька годин”.

“Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати”, – сказав неназваний високопоставлений український урядовець виданню. Натомість чиновник не повідомив, коли саме Гроссі прибуде на ЗАЕС.

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.


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